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10.12.2018  20:15   

Каток на площади Свободы в Харькове (ФОТО)

В минувшие выходные на площади Свободы многие харьковчане смогли провести время, катаясь на коньках.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  каток, площадь свободы, харьков, новый год
 
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