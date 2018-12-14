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14.12.2018  11:12   

В Харькове для детей начались праздничные представления

В канун новогодних праздников сотни школьников Холодногорского района посетили спектакль ТЮЗа "Приключения кота Леопольда".


Фото: Василий Голосный
«-Я люблю очень театр потому, что здесь очень весёлые представления, здесь всегда очень весело ну и здесь очень круто. 
-Я люблю Новый год потому, что Дед Мороз дарит подарки, родители празднуют с детьми вместе, ходят все друг к другу в гости» - рассказывают школьницы Ангелина и София.
 
Праздновать вместе, дарить свое тепло и добро детям очень важно, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. Именно по его инициативе в течение последних нескольких лет в праздничные дни дети посещают такие сказочные представления.
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:
 
Я сегодня детям сказал о том, чтобы они верили в волшебство и в сказку и тогда они у нас вырастут добрыми людьми. Нужно помнить, что мир держится на трех китах - это добро, вера и милосердие. Поэтому вот этот период, который мы сейчас начинаем к таким новогодним каникулам для наших детей, он будет прекрасным, счастливым и принесёт много улыбок и радости нашим детям. Всем мира, счастья, добра, благополучия. Побольше чтобы мы заботились друг о друге, уважали друг друга и тогда, я думаю, что у нас всё будет хорошо!
 
Впереди, добавляет Александр Ткаченко, детей Холодногорского и Новобаварского районов ожидает большое количество приятных сюрпризов. Будут и театрализованные представления, и открытия районных елок, и другие мероприятия.

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Тэги:  тюз, кот леопольд, харьков, новый год, представление, ткаченко
 
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