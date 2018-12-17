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17.12.2018  13:30   

В Харькове продолжается подготовка к Новому году


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  солдатики, сумская, харьков, новый год, площадь свободы, елка
 
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