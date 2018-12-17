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17.12.2018  21:55   

Площадь Свободы вечером понедельника (ФОТО)

На площади Свободы в Харькове продолжается монтаж новогоднего городка.


Фото: Василий Голосный

Уже открыты аттракционы, фудкорты, каток. Продолжается монтаж "Звездного неба", инфраструктуры возле главной новогодней елки Харькова.

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Тэги:  площадь свободы, новый год, харьков, новогодний городок, пейзаж
 
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