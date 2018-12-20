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20.12.2018  18:05   

Школьники Холодногорского района получили сладкие подарки от мэра

В самой большой школе Харькова, гимназии № 152, в Холодногорском районе, состоялся новогодний праздник. Его ждали все здесь с нетерпением и готовились. Ждали дети здесь и главного новогоднего волшебника - Деда Мороза и он посетил их.


Фото: Василий Голосный
Яркая шоу-программа, которую создали школьники и их преподаватели, пришлась всем по душе. И Деду Морозу со Снегурочкой, и родителям, и гостям, которые посетили мероприятие. Депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, в очередной раз отметил масштабность праздника и особую семейную атмосферу, царящую в учебном заведении.
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:
 
Мы хотим, чтобы вы у нас постоянно улыбались и радовались. Мы, взрослые, приготовили для вас очень много праздничных концертов, которые вы обязательно сможете посетить. Родителям хочу пожелать, чтобы ваши детки никогда не болели и вы всегда были горды за них. И, самое главное, чтобы вы были всегда с ними счастливы! Сегодня от лица Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и от себя лично, от всей нашей команды, я хочу поздравить вас замечательными сладкими подарками. Желаю всем прекрасного настроения, прекрасного самочувствия. Давайте в новом, 2019 году, мы будем ещё лучше, чем в уходящем 2018 году!
 
Все 602 ученика начальных классов 152 гимназии Холодногорского района получили к праздникам сладкие подарки. В целом по району сладостями от Харьковского городского головы угостились 6883 малыша, воспитанника детских садов и школ.

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Тэги:  подарки, дети, харьков, школа, ткаченко, новогодние праздники, дед мороз
 
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