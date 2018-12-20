20.12.2018 19:03

50 человек и более 70 вопросов. Геннадий Кернес провел личный прием

Полсотни заявителей и почти семьдесят вопросов различной тематики. Представители всех городских коммунальных служб, директора департаментов, заместители мэра и сам городской голова больше трех часов общались с жителями Новобаварского района.



Фото: Василий Голосный

В стенах мэрии Геннадий Кернес провел личный прием. Среди пришедших на встречу, - и жители частного сектора. И хотя их дома не относятся к коммунальной собственности, но они обратились к мэру с просьбой рассмотреть возможность присоединения их домов к централизованному водоотведению.

«Геннадий Адольфович пообещал посодействовать и решить в течении 2019 года по вопросам строительства канализации вместе с софинансированием с местными жителями. Поскольку это затратно, будет просчитываться, сколько это будет стоить в проекте и до следующего визита к меру просчитаем, попробуем и проведем беседу с жителями, насколько они в состоянии софинансировать решение данной проблемы» - рассказывает Ольга Азарова, жительница Новобаварского района.

Большинство вопросов также касались коммунальной сферы. Это и ремонт кровель и подъездов, благоустройство придомовых территорий и фасадов. И каждое из них Геннадий Кернес взял на личный контроль.

«Пообещал Геннадий Адольфович, что в 19-м году кровлю сделают. Уже много сделано работы во дворе, он приведен в порядок. Сам двор заасфальтирован, облагорожен, вид совершенно другой. И центр Баварии тоже приведен в порядок. Недостатки есть в работе, как в любой работе, но работы сделано много. И поэтому мы благодарны, что принял, выслушал и обещает помочь во всех этих вопросах» - рассказывает Светлана Повзик, ветеран труда.

По всем вопросам Геннадий Кернес поручил соответствующим службам взяться за дело - те проблемы, которые требуют немедленного решения, выполнить в этом году, другие внести в план работ на следующий год.

«Новобаварский – непростой район, много частного сектора. Мы в 2019 году будем решать вопросы, которые как раз касаются этой сферы. Уже есть определенный результат. Это практические программы, и они уже реализуются: разработан механизм решения проблем и совместной работы собственников частных домовладений с городской властью.» - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.