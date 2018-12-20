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20.12.2018  23:50   

Возле Зеркальной струи появился светящийся медвежонок

Город продолжают украшать в к Новому году. Перед Зеркальной струей появился громадный светящийся медвежонок, сразу ставший популярным местом для селфи.


Фото: Василий Голосный

Кроме того, продолжаются работы по монтажу других новогодних арт-объектов. В частности, вдоль Сумской установили фигурки солдатиков и подключают "Звездное небо" на площади Свободы.

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Тэги:  зеркальная струя, медвежонок, харьков, новый год, площадь свободы, звездное небо елка
 
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