20.12.2018 23:50

Возле Зеркальной струи появился светящийся медвежонок

Город продолжают украшать в к Новому году. Перед Зеркальной струей появился громадный светящийся медвежонок, сразу ставший популярным местом для селфи.



Фото: Василий Голосный

Кроме того, продолжаются работы по монтажу других новогодних арт-объектов. В частности, вдоль Сумской установили фигурки солдатиков и подключают "Звездное небо" на площади Свободы.