Возле Зеркальной струи появился светящийся медвежонок

Город продолжают украшать в к Новому году. Перед Зеркальной струей появился громадный светящийся медвежонок, сразу ставший популярным местом для селфи.
Кроме того, продолжаются работы по монтажу других новогодних арт-объектов. В частности, вдоль Сумской установили фигурки солдатиков и подключают "Звездное небо" на площади Свободы.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода
20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
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