24.12.2018 00:52

В парке Горького открыли новогоднюю елку

23 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось открытие новогодней елки.



Фото: Василий Голосный

На главной площади парка зажгла свои огни елка и открылся Дом Деда Мороза. Также состоялся массовый забег Санта Клаусов «Santa Fun Run», праздничное шествие, красочное файер-шоу и молодежная дискотека.



Кроме того, на главной сцене пройшла конкурсная шоу-программа «Сказочный городок», а творческая студия «Пингвин» показала новое представление «Кто похитил Новый год?», состоялось выступление духового оркестра и группы «Льюис Кэрролл».



В Развлекательном центре прошли детские шоу, малыши смогли поучиться в зимней Школе рукоделия.

С полной программой новогодних праздников можно ознакомиться здесь.