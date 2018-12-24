В парке Горького открыли новогоднюю елку

23 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось открытие новогодней елки.
На главной площади парка зажгла свои огни елка и открылся Дом Деда Мороза. Также состоялся массовый забег Санта Клаусов «Santa Fun Run», праздничное шествие, красочное файер-шоу и молодежная дискотека.
Кроме того, на главной сцене пройшла конкурсная шоу-программа «Сказочный городок», а творческая студия «Пингвин» показала новое представление «Кто похитил Новый год?», состоялось выступление духового оркестра и группы «Льюис Кэрролл».
В Развлекательном центре прошли детские шоу, малыши смогли поучиться в зимней Школе рукоделия.
С полной программой новогодних праздников можно ознакомиться здесь.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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