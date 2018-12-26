На площади Свободы открыли главную елку Харькова

На площади Свободы состоялся праздничный концерт по случаю открытия главной елки Первой столицы.
В этом году высота елки составила рекордные 40,5 метра. Ее каркас рассчитан на 9500 кг искусственной хвои и 500 кг игрушек.
Также сегодня на площади открылся новый арт-объект «Звездное небо», который переливается яркими композициями и динамическими образами.
До и после открытия елки на сцене прошел концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города и театр «Мадригал» с мюзиклом «Снежная Королева».
Напомним, что на пл. Свободы также работает ледовый каток и новогодняя ярмарка.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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