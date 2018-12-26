Главная Фото Общество На площади Свободы открыли главную елку Харькова
26.12.2018  23:15   

На площади Свободы открыли главную елку Харькова

На площади Свободы состоялся праздничный концерт по случаю открытия главной елки Первой столицы.


Фото: Василий Голосный

В этом году высота елки составила рекордные 40,5 метра. Ее каркас рассчитан на 9500 кг искусственной хвои и 500 кг игрушек.

Также сегодня на площади открылся новый арт-объект «Звездное небо», который переливается яркими композициями и динамическими образами.

До и после открытия елки на сцене прошел концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города и театр «Мадригал» с мюзиклом «Снежная Королева».

Напомним, что на пл. Свободы также работает ледовый каток и новогодняя ярмарка.

Фотогалерея

Тэги:  елка, площадь свободы, харьков, новый год, звездное небо, дед мороз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Общество В парке Горького открыли новогоднюю елку   22.12 Криминал и происшествия Результативный рейд полицейских по елочным базарам 21.12 Общество Новогодние приключения звезд: Винник застрял в лифте, Серега попал в КПЗ, а Даугуле встретила Новый год в поезде
 
 

Видео

О достижениях, планах Харькова на 2019 год. Геннадий Кернес около двух часов общался с журналистами
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 