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28.12.2018  16:15   

Харьковские школьники посещают праздничные новогодние мероприятия

Любимые герои мультфильмов Диснея поздравили малышей Холодногорского района с наступающими новогодними праздниками.


Фото: Василий Голосный
Сотни детей с Холодногорского района вместе со своими родителями отправились в большое путешествие. Вместе с веселыми троллями и принцессами Рапунцель, Жасмин, Белль и Эльзой дети должны были завести старинные часы, чтобы наступил Новый год. 
 
Им в этом всячески мешали Пираты Карибского моря во главе с Джеком Воробьем и капитаном Черной Бородой. Однако как те не препятствовали, у них ничего не получилось.
 
Таким сказочным подарком, приглашением на спектакль, поздравил малышей с Холодногорского района депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.
 
Ярослава, Диана и Лев, школьники:
 
Очень понравилось, понравились герои. Понравилось само представление и для детей это очень интересно и познавательно. Такие новогодние концерты делают настроение перед Новым годом и наполняют позитивом человека! Поздравляю всю Украину, чтобы она процветала, чтобы не было войны, чтобы всё у нас было хорошо! Много подарков всем под ёлку и всего самого лучшего!
 
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:
 
Дорогие наши дети, наступает волшебное время - впереди новогодние праздники, Рождество! Я желаю вам, чтобы у вас сбылись самые сокровенные желания! От имени Геннадия Кернеса, от всей нашей команды, хочу пожелать вам всем в новом году крепкого здоровья, счастья. Всё-таки это семейный праздник, пусть в каждом доме будет царить мир, благополучие! Всему нашему Харькову желаю мирного неба, счастья нам всем и успехов в новом году!

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Тэги:  новый год, харьков, ткаченко, холодногорский
 
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