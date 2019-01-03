03.01.2019 18:12

В харьковском Дворце спорта для детей проходит сказочное шоу «Джинн Всемогущий»

Тысячи харьковских школьников побывали во Дворце спорта на самом масштабном мероприятии года - елке Харьковского городского головы. В этом году детям подготовили яркое вокально-танцевально-развлекательное интерактивное шоу «Джинн Всемогущий».



Фото: Василий Голосный

История сказки всем известна. Обычный парень по имени Аладдин нашел волшебную лампу. И стоило ему протереть ее от многовекового пыли, как все и началось. Из лампы появился могущественный Джинн, который был заточен в ней тысячелетиями.

Впоследствии Аладдин вместе с Джинном, обезьянкой по кличке Абу и волшебным ковриком отправляются в путешествие - спасать прекрасную принцессу Жасмин от злого визиря Джафара.

В течение интерактивного шоу «Джинн Всемогущий», которое было создано силами театральных и танцевальных коллективов Харькова, дети побывала в разных странах. В постановке задействовано около 300 артистов, ростовые куклы, сложное световое и техническое оформление. Такого шоу харьковские дети и их родители еще не видели, утверждаются горожане.

«Самая замечательная сказка, мне очень понравилось. Море позитивных эмоций. Спасибо большое за такое мероприятие. Я думаю, что горожане должны оценить - это великий труд! Мне всё понравилось. Как будто я попала в сказку. В новом году я хочу пожелать харьковской малышне, чтобы у неё было очень много успехов, счастья, здоровья и хороших оценок!» - делятся впечатлениями харьковчанки Маша и Елена.

Около 30 спектаклей, более 40 000 маленьких зрителей и это не считая родителей, - такие масштабы нынешней елки Харьковского городского головы. Мероприятие стартовало в конце декабря и продлится до 5 января включительно.

«Наступил Новый год, впереди у нас светлый праздник - праздник Рождества. И именно в эти дни мы вместе с вами загадываем желания и именно в эти дни желания сбываются и наступает сказка! Вы знаете, мы сегодня с вами посмотрели такое великолепное действо и я очень хочу, чтобы мы вместе с вами поблагодарили наших молодых актёров - спасибо вам! Вы большие молодцы! Я от всей души хочу пожелать всем, прежде всего, отличных оценок, отличных знаний, хочу пожелать крепкого здоровья, радости! Ещё раз с праздником вас, с наступающим Рождеством. Всего вам самого-самого хорошего!» - поздравил маленьких харьковчан Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.