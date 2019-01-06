Главная Фото Общество Как отмечают Рождество в парке Горького (ФОТО)
06.01.2019  20:55   

Как отмечают Рождество в парке Горького (ФОТО)

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, проходят в парке Горького 6 и 7 января.


Фото: Василий Голосный

Гости парка могут посмотреть выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в тематических конкурсах, мастер-классах.

На Средневековой площади разместился вертеп, работает Рождественская ярмарка.

Подробнее о программе празднования Рождества в парке Горького.

Фотогалерея

Тэги:  рождество, парк горького, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия Полиция готова обеспечить безопасность граждан на Рождество 04.01 Общество В Харькове на выходных и Рождество будет облачно 04.01 Общество Телеканал «Интер» к Рождеству подготовил специальные программы
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 