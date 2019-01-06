Как отмечают Рождество в парке Горького (ФОТО)

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, проходят в парке Горького 6 и 7 января.
Гости парка могут посмотреть выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в тематических конкурсах, мастер-классах.
На Средневековой площади разместился вертеп, работает Рождественская ярмарка.
Подробнее о программе празднования Рождества в парке Горького.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых вопросах стоит прислушиваться к интуиции – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
После снегопада в Харьков придет очередное похолодание: каждый следующий день будет холоднее предыдущего.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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