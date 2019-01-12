Главная Фото Общество Вечерний снегопад в Харькове
12.01.2019  00:20   

Вечерний снегопад в Харькове

Очередной снегопад начался в Харькове ближе к вечеру.


Фото: Василий Голосный

Синоптики прогнозируют, что к утру снег прекратится, утром и днем субботы осадков не ожидается, а вечером они начнутся снова, но менее интенсивные.

«13-го числа небольшой снег, но добавляется ингредиентный ветер. Мы ждём сильный ветер до 15-20 метров в секунду.  Температура 14-го числа ночью ожидается 2-7 мороза, днём опять же подойдёт тепло минус 3 плюс 2. То есть идёт колебание температур, ночью  отрицательные температуры, а днем до плюсов будет доходить» -  рассказывает Евгения Ляшенко, заведующая сектором прогнозов Харьковского регионального гидрометцентра.

Фотогалерея

Тэги:  снегопад, харьков, непогода
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.01 Общество Синоптики объявляют штормовое предупреждение в Харькове 25.12 ЖКХ Более 100 машин убирают дороги Харькова 29.11 Общество Сильный ветер принесет в Харьков новые снегопады
 
 

Видео

В Харькове простились с Леонидом Исаевым
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 