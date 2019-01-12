Вечерний снегопад в Харькове

Очередной снегопад начался в Харькове ближе к вечеру.
Синоптики прогнозируют, что к утру снег прекратится, утром и днем субботы осадков не ожидается, а вечером они начнутся снова, но менее интенсивные.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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