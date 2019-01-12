12.01.2019 00:20

Вечерний снегопад в Харькове

Очередной снегопад начался в Харькове ближе к вечеру.



Фото: Василий Голосный

Синоптики прогнозируют, что к утру снег прекратится, утром и днем субботы осадков не ожидается, а вечером они начнутся снова, но менее интенсивные.

«13-го числа небольшой снег, но добавляется ингредиентный ветер. Мы ждём сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Температура 14-го числа ночью ожидается 2-7 мороза, днём опять же подойдёт тепло минус 3 плюс 2. То есть идёт колебание температур, ночью отрицательные температуры, а днем до плюсов будет доходить» - рассказывает Евгения Ляшенко, заведующая сектором прогнозов Харьковского регионального гидрометцентра.