12.01.2019 20:50

«Вертеп-фест 2019» в Харькове (ФОТО)

В Харькове проходит III Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест 2019».



Фото: Василий Голосный

В нем участвует более 50 коллективов из разных областей Украины.



Сегодня, 12 января, состоялась традиционная хода этноколлективов от площади Конституции до площади Свободы, где одновременно с 30-ю другими городами и 5 странами мира они спели колядку «Нова радість стала».



А на воскресенье, 13 января, запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».