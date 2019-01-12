«Вертеп-фест 2019» в Харькове (ФОТО)

В Харькове проходит III Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест 2019».
В нем участвует более 50 коллективов из разных областей Украины.
Сегодня, 12 января, состоялась традиционная хода этноколлективов от площади Конституции до площади Свободы, где одновременно с 30-ю другими городами и 5 странами мира они спели колядку «Нова радість стала».
А на воскресенье, 13 января, запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».
Сегодня легко заставить о чувстве меры! Вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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