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12.01.2019  20:50   

«Вертеп-фест 2019» в Харькове (ФОТО)

В Харькове проходит III Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест 2019».


Фото: Василий Голосный

В нем участвует более 50 коллективов из разных областей Украины.

Сегодня, 12 января, состоялась традиционная хода этноколлективов от площади Конституции до площади Свободы, где одновременно с 30-ю другими городами  и 5 странами мира они спели колядку «Нова радість стала».

А на воскресенье, 13 января, запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».

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Тэги:  вертеп-фест, харьков, фестиваль, колядка
 
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