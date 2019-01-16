16.01.2019 22:20

Харьковское БТИ запустило проект «Агент Х»

Проект «Агент Х», направленный на улучшение сервиса предоставляемых услуг жителям Харькова, запустили сегодня, 16 января, в КП «БТИ».



Фото: Василий Голосный

Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, проект был реализован в сотрудничестве с командой «Офиса реформ Харькова». Его главная задача – совместно с жителями города улучшить сервис, который сегодня предоставляют городские структуры. Так, посетители БТИ при помощи QR-кода прямо с мобильного телефона могут заполнить анкету и оставить свой отзыв и пожелания относительно работы и обслуживания на предприятии. Также доступ к форме анкеты можно найти на сайтах Департамента регистрации и «Портале харьковчанина».



«На ресепшене в БТИ, а также на столе у каждого администратора размещена наклейка с QR-кодом, с помощью которой посетители получают доступ к анкете, заполнив которую, каждый харьковчанин поможет улучшить работу предприятия. Каждый отзыв будет рассмотрен командой «Офиса реформ» и учтен в нашей дальнейшей работе», - отметил Олег Дробот.



БТИ – первое предприятие, где запущен «Агент Х». После того, как будет отработан механизм проекта, его внедрят в центрах предоставления административных услуг, а также в учреждениях и на предприятиях города. Как отметил менеджер проекта «Агент Х» Игорь Дуняков, на заполнение анкеты посетителям понадобится лишь несколько минут, при этом нет необходимости указывать личные данные – это на усмотрение заполнителя.



«Мы формировали анкету таким образом, чтобы наиболее простым способом наладить обратную связь с клиентами. Так, при заполнении формы сначала необходимо выбрать коммунальное предприятие, о котором хотите оставить отзыв, затем ответить на несколько простых вопросов, вроде «да/нет» и «нравится/не нравится», после чего идет несколько открытых вопросов, где непосредственно можно оставить свои предложения по улучшению сервиса. Анкета обрабатывается совместно с работниками БТИ, после чего мы вместе вырабатываем рекомендации по улучшению конкретной ситуации, которую предложили харьковчане», - сказал Игорь Дуняков.



По словам Олега Дробота, на этом развитие предприятия не останавливается, и в 2019 году в БТИ планируют внедрить новые услуги.



«Сегодня предприятие готово к новым вызовам и новым объемам работы. Опрос харьковчан показал, что есть спрос на очень большое количество разных услуг, которые сегодня у нас не предоставляются, но очень востребованы жителями города. В частности, есть большой спрос на проектные работы, связанные с реконструкцией зданий, помещений и новым строительством, землеустроительные и оценочные работы и прочее. То есть в дальнейшем предприятие «БТИ» станет сервисным центром, где будут предоставляться все услуги в сфере недвижимости», - подчеркнул Олег Дробот.



Напомним, на сегодняшний день харьковское БТИ - единственное в Украине, которое предоставляет онлайн-услуги, в частности, в режиме онлайн можно заказать технический паспорт жилья, а также оформить курьерскую доставку документа. Кроме того, на предприятии внедрены сервисы мобильных платежей, что позволяет в короткий срок оплатить заказанные услуги. С ноября 2018 года в БТИ предоставляют бесплатные юридические консультации, касающиеся недвижимости. Только за декабрь прошлого года этой услугой воспользовались более 200 харьковчан. За успешное реформирование предприятия в 2018 году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметило харьковское БТИ наградой в категории «Лучшие практики развития местного самоуправления».