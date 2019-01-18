18.01.2019 18:59

Харьковскую новогоднюю елку признали самой высокой в Украине (ФОТО)

40 метров 49 сантиметров - такая высота харьковской новогодней елки. И она является самой высокой в Украине. Это официально подтвердили представители Книги рекордов Украины, которые сегодня измерили елку самой высокоточной техникой.



Фото: Василий Голосный

Сергей Вишняков, инженер-геодезист:

В данном случае мы меряли елку снизу вверх, и таким образом получили ее высоту. Мы можем видеть, что эта высота составляет 40 метров 49 сантиметров. Все измерения выполнялись с помощью электронного тахеометра. Он измеряет с помощью лазерного луча, который отражается от поверхности, возвращается назад и фиксируется в памяти устройства. Таким образом, мы эти данные зафиксировали и получили высоту нашей елочки.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов:

В этом году мы имели интригующую ситуацию из-за того, что тройка лидеров изменила свое расположение, но неизменной осталась самая высокая елка в Харькове. Как и в прошлом году, так и в этом году она держит первенство и стала еще выше. В прошлом году мы имели 36 метров, в этом году мы имеем 40 метров 49 сантиметров. Это означает, что елка в Харькове является самой высокой елкой в ​​Украине. Такой хорошей елки я еще нигде не видела. Мы изучали елки во разных городах, когда готовили этот рекорд, но, я хочу подчеркнуть, очень высокое эстетическое качество исполнения и не только елки, а и всей новогодней композиции, которая вокруг елки - от нее просто замирает дыхание.

Создателей самой высокой в ​​стране новогодней елки отметили Сертификатом о рекорде Украины. По данным экспертов Национального реестра рекордов, вторая по высоте новогодняя елка установлена ​​в Виннице - 28 метров. А уже третье место в Киеве - 25 метров. В мировой же Книге Рекордов Гиннеса первенство держит елка-рекордсмен, установленая ​​в Мехико - высотой 110 метров 35 см. На ее монтаж понадобилось два месяца. Харьковскую тоже собирали почти месяц, однако результат того стоит, говорят ее разработчики.

Дмитрий Кутаманов, директор КП «Городской информационный центр»:

Основное внимание уделяется световой иллюминации. Задействовано около 30 км проводов. Это позволяет отображать разнообразные сюжеты. В частности, более 15 сюжетов, которые выводятся на елку и позволяют демонстрировать более чем 16000000 цветов.