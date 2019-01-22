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22.01.2019  13:15   

100-летие провозглашения Соборности Украины отметили в Харькове

22 января в Харькове состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 100-летия воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.


Фото: Василий Голосный
В церемонии возложения цветов приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководство областных органов власти, воины АТО, представители дипломатических учреждений, общественных организаций, духовенства, студенты, жители и гости города.
 
Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, День Соборности имеет большое значение для каждого украинца, являясь символом единения всех граждан страны.
 
«С каждым годом День Соборности становится более весомым, важным и исторически интересным. И то, что сегодня к памятнику Шевченко пришли сотни харьковчан, среди которых и почетные гости, и наши воины - очень важно, необходимо, и это нас объединяет», - отметила вице-мэр.
 
Во время мероприятия перед собравшимися выступили творческие коллективы Харькова, после чего участники возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и почтили минутой молчания украинцев, погибших во время Революции достоинства и в зоне АТО.

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  день соборности, памятник шевченко, харьков, горбунова-рубан, возложения
 
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