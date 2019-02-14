14.02.2019 16:35

В Харькове проходит Марафон влюбленных сердец (ФОТО)

КП «Счастливый город» в День святого Валентина дарит влюбленным парам возможность зарегистрировать брак за сутки и провести свадебную церемонию в каминном зале Дома ученых (ул. Жен-Мироносиц, 10).



Фото: Василий Голосный

На предприятии отметили, что сегодня в каминном зале Дома ученых запланировано 9 свадебных церемоний. Воспользоваться услугой «Брак за сутки» и расписаться на праздничной локации сегодня до 18:00 могут все желающие. Для каждой пары организаторы приготовили сюрпризы - праздничный антураж из живых цветов, свадебный видеоролик, а также сладкие подарки.

Одни из счастливых участников Марафона влюбленных сердец - пара Кристина и Михаил Костюченко, сегодня стали мужем и женой. Молодые - оба танцоры и познакомились за границей во время работы по контракту. Говорят, что дату свадьбы не привязывали ко Дню влюбленных, а просто так сложились обстоятельства.

«Когда у нас была годовщина знакомства - два года, Миша сделал мне предложение. Я, конечно, с радостью согласилась, но поскольку мы в тот момент работали в другой стране, пришлось постоянно переносить дату свадьбы. Вскоре нам снова нужно будет уезжать по работе, поэтому мы обратились в КП «Счастливый город», чтобы воспользоваться услугой «Брак за сутки». И так совпало, что наша свадьба выпала на 14 февраля», - рассказала Кристина.

Свадебную церемонию для молодых провела певица и телеведущая Ольга Цибульская. Это стало приятным сюрпризом не только для Кристины и Михаила, но и для самих организаторов марафона.

«С нами связалась менеджер Ольги Цибульской и предложила, чтобы Ольга поучаствовала в Марафоне влюбленных сердец и расписала одну из пар. Конечно, мы очень обрадовались такой инициативе. За историю нашего предприятия впервые церемонию бракосочетания ведет звездный гость. Мы быстро все организовали и нашли прекрасную пару, которая очень обрадовалась такому сюрпризу», - отметила менеджер КП «Счастливый город» Карина Катречко.

Сама же ведущая Ольга Цибульская призналась, что это юбилейная – 630-я пара, свадьбу которой она регистрирует.

«Мне захотелось в День Валентина приехать и расписать в Харькове влюбленную пару. Меня искренне радует то, что в этом компьютерном мире современных технологий до сих пор живут настоящие чувства людей и искренняя любовь. Я очень счастлива, что мне попалась такая творческая пара как Кристина и Миша. У меня даже существует такая статистика: где на свадьбе была я, там всегда счастливая жизнь. Еще ни одна из пар, которые я женила, не рассталась. Поэтому Михаила и Кристину, я уверена, тоже ждет длинная счастливая жизнь», - сказала Ольга Цибульская.