Главная Фото Общество Марш немецких фанатов перед началом матча «Айнтрахт» - «Шахтер» в Харькове
14.02.2019  22:30   

Марш немецких фанатов перед началом матча «Айнтрахт» - «Шахтер» в Харькове

Фанаты «Айнтрахта» (нем. Eintracht Frankfurt Fußball A.G.) перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером» прошли фан-маршем до стадиона «Металлист».


Фото: Василий Голосный

Полиция приняла меры для обеспечения безопасности. Для прохождения марша была выделена правая полоса Сумской и Московского проспекта.

Фотогалерея

Тэги:  марш, айнтрахт, харьков, шахтер, металлист, фанаты, eintracht
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.03 Общество В центре Харькова прошел Марш женской солидарности 01.07 Общество Ультрас заявили, что не планируют марш в поддержку «Металлиста» 20.05 Общество Харьковские активисты возглавили колонну на марше «Азова» в Киеве (ФОТО, Трансляция)
 
 

Видео

Сьогодні біля селища Рогань Харківського району на автошляху «Харків-Київ-Довжанський» сталася жахлива аварія. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 