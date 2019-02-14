14.02.2019 22:30

Марш немецких фанатов перед началом матча «Айнтрахт» - «Шахтер» в Харькове

Фанаты «Айнтрахта» (нем. Eintracht Frankfurt Fußball A.G.) перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером» прошли фан-маршем до стадиона «Металлист».



Фото: Василий Голосный

Полиция приняла меры для обеспечения безопасности. Для прохождения марша была выделена правая полоса Сумской и Московского проспекта.