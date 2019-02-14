Марш немецких фанатов перед началом матча «Айнтрахт» - «Шахтер» в Харькове

Фанаты «Айнтрахта» (нем. Eintracht Frankfurt Fußball A.G.) перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером» прошли фан-маршем до стадиона «Металлист».
Полиция приняла меры для обеспечения безопасности. Для прохождения марша была выделена правая полоса Сумской и Московского проспекта.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: