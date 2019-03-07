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07.03.2019  15:05   

Женщин Новобаварского и Холодногорского районов поздравили с праздником весны

В канун международного дню 8 Марта представительниц прекрасного пола, проживающих и работающих в двух районах Харькова, Новобаварском и Холодногорском, поздравили праздничным концертом.


Фото: Василий Голосный
Выступали юные таланты районов и кавер-группы. Известные хиты пели все вместе, всем залом.
 
Одним из организаторов праздничного концерта стал депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. По его инициативе такие масштабные приветствия женщин двух районов стали уже доброй традицией.
 
«С праздником вас! Я хочу вам пожелать в канун этого прекрасного, яркого, светлого, весеннего праздника 8 Марта, чтобы вы как можно больше улыбались, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы вы были счастливы, чтобы были здоровы вы и все ваши близкие. И всегда оставайтесь такими обаятельными, желанными и любимыми. С праздником вас!» - сказал Александр Ткаченко.

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Тэги:  поздравление, 8 марта, харьков, женский день, новобаварский, ткаченко
 
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