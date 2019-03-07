Женщин Новобаварского и Холодногорского районов поздравили с праздником весны

В канун международного дню 8 Марта представительниц прекрасного пола, проживающих и работающих в двух районах Харькова, Новобаварском и Холодногорском, поздравили праздничным концертом.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.
Четверг Масленичной недели назывался «Разгуляй» («Перелом», «Разгульный четверток», «Широкий»). Гулянья набирают настоящий размах: пированья, бои на кулаках, состязания, катание на тройках.
влажн.:
давл.:
ветер: