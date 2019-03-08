Как в Харькове прошел Марш женской солидарности (ФОТО)

8 марта в Харькове состоялся Марш женской солидарности.
Участники марша прошли по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.
Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Феміністки мают рацію, геть дискримінацию», «Мое тело - мой выбор», «Место женщины везде», «У профессий нет гендера», а также скандировали: «Права человека - права женщин», «Кухня и мода - это не свобода», «Строй, люби, права не отдавай», «Свободная женщина - свободная страна», «Мое тело - мое дело».
Альтернативную точку зрения выражали молодые люди, которые шли перед колонной и скандировали: «Фемінізм - це рак», «Феміністка не жінка», «Мені не потрібен фемінізм. Нас захищає патріархат».
Движение транспорта на время марша было перекрыто. Стычек во время проведения марша не было.
Может появиться тяга все упрощать, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Но не спешите рубить с плеча.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: