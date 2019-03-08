08.03.2019 16:50

Как в Харькове прошел Марш женской солидарности (ФОТО)

8 марта в Харькове состоялся Марш женской солидарности.



Фото: Василий Голосный

Участники марша прошли по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.



Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Феміністки мают рацію, геть дискримінацию», «Мое тело - мой выбор», «Место женщины везде», «У профессий нет гендера», а также скандировали: «Права человека - права женщин», «Кухня и мода - это не свобода», «Строй, люби, права не отдавай», «Свободная женщина - свободная страна», «Мое тело - мое дело».



Альтернативную точку зрения выражали молодые люди, которые шли перед колонной и скандировали: «Фемінізм - це рак», «Феміністка не жінка», «Мені не потрібен фемінізм. Нас захищає патріархат».



Движение транспорта на время марша было перекрыто. Стычек во время проведения марша не было.

