Главная Фото Общество Как в Харькове прошел Марш женской солидарности (ФОТО)
08.03.2019  16:50   

Как в Харькове прошел Марш женской солидарности (ФОТО)

8 марта в Харькове состоялся Марш женской солидарности.


Фото: Василий Голосный

Участники марша прошли по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Феміністки мают рацію, геть дискримінацию», «Мое тело - мой выбор», «Место женщины везде», «У профессий нет гендера», а также скандировали: «Права человека - права женщин», «Кухня и мода - это не свобода», «Строй, люби, права не отдавай», «Свободная женщина - свободная страна», «Мое тело - мое дело».

Альтернативную точку зрения выражали молодые люди, которые шли перед колонной и  скандировали: «Фемінізм - це рак», «Феміністка не жінка», «Мені не потрібен фемінізм. Нас захищає патріархат».

Движение транспорта на время марша было перекрыто. Стычек во время проведения марша не было.
 

Фотогалерея

Тэги:  марш равенства, феминизм, харьков, марш женской солидарности
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Политика На Марше Равенства в Киеве ранены двое милиционеров, есть задержанные (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове подготовили объекты водопонижения и отремонтировали ливневки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 