10.03.2019 23:49

В Харькове отпраздновали Масленицу (ФОТО)

Завершающий день праздника «Слобожанская Масленица» прошел сегодня, 10 марта, на площади Свободы.



Фото: Василий Голосный

На площади были установлены девять интерактивных площадок от каждого района города, на каждой из которых посетителей ждали познавательные и веселые мастер-классы, тематические фотозоны, чучела Масленицы «от кутюр», а также игры, конкурсы и угощения. Таким образом, жители Харькова и гости города смогли не только познакомиться со слобожанскими обычаями встречи весны, но и стали их непосредственными участниками.



Кроме того, каждый район презентовал свою «Девушку-весну», которые в конце праздника устроили общее дефиле на главной сцене.



Также работала масленичная ярмарка, на которой можно было приобрести традиционные для Масленицы блины и другие блюда.



Все девять интерактивных площадок, организованных районами, посетил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. После этого он поздравил всех гостей праздника.



«Мы собрались здесь для того, чтобы проводить зиму и встретить весну. Весной пробуждается природа, но это также пора новых надежд, радости и хорошего настроения. Поэтому я желаю вам счастья, мира, благополучия и удачи. Я благодарен всем, кто организовал этот праздник. Здесь со мной на сцене стоят все главы девяти районных администраций нашего города, они очень старались и готовились порадовать вас! Сейчас мы сожжем чучело как знак того, что все самое плохое уйдет, а все самое хорошее останется! А Харьков пусть всегда остается мирным и процветающим городом!» - подчеркнул Игорь Терехов.



Закончилось массовое гуляние сожжением чучела Марены - символа зимы.