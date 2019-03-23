23.03.2019 13:18

Финал Всеукраинского конкурса «Start Fashion» в Харькове (ФОТО)

Финал Всеукраинского конкурса «Start Fashion» состоялся 21 марта, в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019».



Фото: Василий Голосный

В финале конкурса приняли участие 35 молодых дизайнеров со всей Украины, в том числе участник из Копенгагена (Дания). Всего же, по словам организаторов, на проект было подано 133 заявки из 18 регионов Украины.



Конкурс молодых дизайнеров проходил в шести номинациях: «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), «National Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира), «De Luxe» (одежда для торжественных событий, вечерние платья), «Eco Style» (коллекции одежды из вторичных материалов), «Semicouture» (конкурс одного костюма, целостного художественного образа) и «Free Style» (коллекция одежды в свободном стиле).



Проект «Kharkiv Fashion», который проходит в Харькове 21-23 марта, организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе общественной организации «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



Подробнее о конкурсе «Start Fashion».