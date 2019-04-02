02.04.2019 15:50

Харьков приобщился к распространению информации об аутизме

Второго апреля весь мир отмечает день информирования об аутизме. Харьков также присоединился к акции.



Фото: Василий Голосный

Дети-аутисты не больные, а особые, говорят их родители. Физически они развиватюся так же, как и обычные дети. Проблемой аутистов есть поведение, которое отличается от принятого в обществе.

Сын Натальи Риттер три года и он до сих пор не разговаривает. В общественной организации "ДОМ" с Антоном занимаются тераписта.

«Ребенка учат имитировать на уровне: похлопай, как я, чашечку держи, как я. Все эти моменты, чтобы ребенок мог показать, что он хочет, как-то выразить свои желания с помощью действий, то есть не через слова, а через действия. Соответственно, имитация ведет к развитию речи, мелкую моторику развивает, ребенок выполняет логические задания» - рассказывает Наталья Риттер, мать Антона.

Основатель общественной организации «ДОМ» Евгений Федорчук рассказал, что его сын Алексей также страдает аутизмом. Чтобы развивать коммуникативные навыки, с мальчиком занимались дельфинотерапией, иппотерапией. Затем возили в Израиль для проведения АВА-терапии. По возвращении в Харьков Евгений организовал центр для аутистов.

«Или общество должно тянуться к аутистам, или аутисты должны тянуться к обществу. Наверное, должно быть движение обоюдно-направленное и с той и с той стороны» - рассказывает Евгений Федорчук, основатель общественной организации «ДОМ».

Сейчас в центре воспитываются тридцать детей. Младшему - девять месяцев. С каждым ребенком занимаются индивидуально.

«В основном занятия направлены на крупную моторику, мелкую моторику. С младшими детками мы готовим их к фронтальному обучению, то есть к обучению в школе, когда все дети сидят перед учителем , смотрят на доску, списывают, слушают учителя» - сообщила Анастасия Перевишина, терапист.

«Чем раньше происходит диагностика и чем раньше начинаем мы работать с детьми - тем лучше, потому что детей можно продвинуть, у них нет какой-то истории. Чем позже мы раскрываем их проблемы, тем тяжелее нам с ними работать. Чаще всего уже в 3 года можно понять, если есть какие-то проблемы, какие-то особенности» - сообщила Нина Макаров, аналитик поведения (Израиль).

Для распространения информации о проблеме аутизма в центре провели день открытых дверей. По статистике, из пяти детей, страдающих аутизмом четверо - мальчики.

«Проблема в том, что количество этих детей увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Если когда-то, лет 20 назад, рождался один ребенок - аутист на 1000, то на сегодняшний день это один ребенок на 57 детей. Не случайно мы подсвечиваем здание на эти дни синим цветом. Это цвет аутизма» - сообщил Евгений Федорчук, основатель общественной организации «ДОМ».