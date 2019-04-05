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05.04.2019  18:10   

В Холодногорском районе отметили День птиц

В Холодногорском районе отметили традиционный праздник - День птиц. Дети вместе с родителями и учителями мастерили скворечники, танцевали, пели и приняли участие в флешмобе.


Фото: Василий Голосный
Уже много лет в парке отдыха на улице Волонтерской в первые апрельские дни отмечают День птиц. Весело, с песнями и танцами, а для пернатых молодежь делает скворечники.
 
«Сам процесс очень долгий, надо найти древесину. Потом её нужно напилять. Потом это всё скручивается, можно шурупами, можно гвоздями прибить. Для это нужно желание» - рассказывает Артем, харьковчанин.
 
В Саду Тиволи тоже масштабно отметили День птиц. В мероприятии приняли участие более полутысячи детей.
 
Здесь устроили танцевальный флешмоб, квест о пернатых. Основная тематика - птицы Харьковщины и Украины в целом. Младшие дети рисовали пернатых мелом на асфальте. А более взрослые отвечали на вопросы викторин.
 
Праздник удался на славу, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. Он вместе с малышами сделал несколько скворечников. Уверен, к доброму делу по его примеру присоединятся и другие харьковчане.
 
«Мы видим, какая тёплая, весенняя погода наступает. Скоро всё будет расцветать, распускаться. По утрам мы уже слышим пение птиц, а это значит, что они возвращаются из тёплых краёв к нам сюда. И мы сегодня все вместе собрались, чтобы сделать им домики, скворечники. А дети пообещали, что они за ними будут следить и подкармливать наших младших братьев, наших питомцев. Море позитива, прекрасное настроение. Вы знаете, у нас такая жизнь суетливая, мы постоянно в своих проблемах. И я по-настоящему сегодня получил такую отдушину, на свежем воздухе, с детьми, с жителями, с нашими харьковчанами. Советую всем к этому присоединиться и выходные дни всем родителям взять своих детей, выйти и сделать такое приятное и благое дело» - рассказал Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.

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Тэги:  день птиц, холодногорский район, харьков, ткаченко
 
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