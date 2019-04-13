В Харькове провели конкурс среди талантливых детей

В Холодногорском районе состоялся конкурс среди талантливых детей «Шлях до зірок».
Около 250 самых творческих юных личностей Холодногорского района вышли в финал конкурса талантов «Шлях до зірок».
Дети прошли два непростых тура испытаний. В финал вошел 21 номер, каждый из которых поражает своей оригинальностью, говорит депутат Харьковского областного совета и один из инициаторов конкурса талантов Александр Ткаченко:
«Я, как депутат, считаю, что моя самая главная мотивация в работе, не только в городе Харькове, но и во всей стране, как и всех, наверное, депутатов, заключается в том, чтобы мы создали все условия для того, чтобы такие талантливые дети развивали и использовали свои возможности. Я получил массу удовольствия, мне было приятно находиться среди таких талантливых ребят. Я желаю им удачи, успехов! Дети - это наше будущее и мы будем делать все, чтобы способствовать развитию таких вот талантливых детей».
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом прислушивайтесь к интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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