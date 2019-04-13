13.04.2019 16:41

В Харькове провели конкурс среди талантливых детей

В Холодногорском районе состоялся конкурс среди талантливых детей «Шлях до зірок».



Фото: Василий Голосный

Около 250 самых творческих юных личностей Холодногорского района вышли в финал конкурса талантов «Шлях до зірок».

Дети прошли два непростых тура испытаний. В финал вошел 21 номер, каждый из которых поражает своей оригинальностью, говорит депутат Харьковского областного совета и один из инициаторов конкурса талантов Александр Ткаченко:



«Я, как депутат, считаю, что моя самая главная мотивация в работе, не только в городе Харькове, но и во всей стране, как и всех, наверное, депутатов, заключается в том, чтобы мы создали все условия для того, чтобы такие талантливые дети развивали и использовали свои возможности. Я получил массу удовольствия, мне было приятно находиться среди таких талантливых ребят. Я желаю им удачи, успехов! Дети - это наше будущее и мы будем делать все, чтобы способствовать развитию таких вот талантливых детей».