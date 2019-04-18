18.04.2019 17:57

В Харкове прошли состязания роботов (ФОТО)

Две масштабные олимпиады по робототехнике - Студенческая олимпиада «Компьютерные системы искусственного интеллекта» и Олимпиада для школьников «ROBOFEST Kharkiv 2019» сегодня завершились в Харькове.



Фото: Василий Голосный

В мероприятиях приняли участие 6 школьных и 38 студенческих команд со всей Украины. Изобретатели соревновались в 3х номинациях - сумо, роборейс и следование по линии, где автономные машины должны были за максимально короткий срок проехать от старта до финиша четко по начерченной линии. Задача для всех было одинакова - подготовить исправного и мобильного робота.

Это мероприятие проходит уже в четвертый раз. Организаторы отмечают, главная цель - популяризировать профессию инженера.

«Идея данного мероприятия - повысить мотивационную составляющую наших студентов и школьников, повысить престижность инженерной специальности. И студенты, и школьники на этом мероприятии имеют уникальную возможность подкрепить свои теоретические знания практической деятельностью и соревнованиями на практике» - сообщил Сергей Семенов, заведующий кафедрой вычислительной техники и программирования НТУ «ХПИ».

В номинации «Следование по линии» I место заняла команда Национального технического университета «ХПИ», II - Одесская Национальная академия пищевых технологий, III - команда ХАИ. А в номинации «ROBORACE» (гонки по трассе) первыми стали львовяне (Львовская политехника), вторыми - одесситы (Одесская национальная академия пищевых технологий), третьими пришли Черкассы.