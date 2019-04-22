22.04.2019 15:44

В Харькове состоялась акция по борьбе с наркотиками среди несовершеннолетних

20 апреля на проспекте Славы, в центре микрорайона Залютино прошла акция, направленная на борьбу с наркоманией среди несовершеннолетних «Залютино. Живи».



Фото: Василий Голосный

По статистике, наркомания среди несовершеннолетних набирает обороты. Организаторы говорят, запрещенными солями и спайсами интересуются учащиеся старших классов, начиная с восьмого. Есть и случаи, когда такие увлечения запрещенными препаратами заканчиваются смертью. Те же, кто пришел сказать «Нет наркотикам» единодушны во мнении - молодежи это не нужно!

«Мы хотим, чтобы все были здоровы и счастливы без этого. Мы хотим всех к этому приобщить, чтобы все было в нашем районе хорошо» - рассказывает школьница Мария, участница акции.

«Эта проблема очень актуальная. Призываем людей остановиться и не использовать наркотики, чтобы не вредить своему здоровью и помнить о своём будущем. Многие люди живут одним днём и не думают о своём будущем и, будучи подростками, начинают это употребление. Люди не задумываются, будет ли это будущее вообще» - рассказывает школьница Валерия, участница акции.

В рамках акции для детей были организованы спортивные соревнования, мастер-классы. Психологи и врачи рассказывали об опасности употребления наркотиков и последствия.

Еще одной частью мероприятия, прошедшего при поддержке депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко, стал квест по закрашиванию адресов продажи наркотиков, которыми просто расписан микрорайон Залютино. Депутат говорит, что ждет помощи каждого активного харьковчанина, так как только вместе можно побороть эту глобальную проблему.

«У нас вовлечено в этот процесс ученическое самоуправление, которое будет вести агитацию среди своих одноклассников. Которые будут следить, чтобы не писали на школах и детских садах наркотические адреса, где это можно приобрести. У нас сейчас очень много сделано полиграфии - рекламные проспекты, где конкретно показывается, насколько эта проблема серьёзная и к чему она вообще может приводить. У нас здесь, на проспекте Славы, организован координационный центр, куда будет стекаться вся информация и звонки по той или иной ситуации. Потом это всё будет передаваться в правоохранительные органы. Есть случаи, когда наши правоохранительные органы покрывают не только наркотические притоны, но и наливайки. Мы с этими явлениями будем бороться и если такие случаи будут повторяться, то люди, которые этим занимаются, о них будут знать. Их фамилии и их лица узнает не только район Залютино, но и вся Украина. Я сразу хочу об этом предупредить!» - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.