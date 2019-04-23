23.04.2019 17:55

В парке Горького в ближайшие дни откроют «Questland»

В парке Горького планируют открыть Сказочный дом, где расположится самый масштабный эскейп-рум «Questland».



Фото: Василий Голосный

По словам организаторов - это место, где собраны самые атмосферные, самые лучшие в Харькове квесты. Уникальность этого проекта в максимальном приближение к реальности, что позволяет полностью погрузиться в тематику той или иной локации.

«Мы очень много сил положили на то, что бы декор и реквизит, находящийся в каждой квест-комнате, был максимально приближен к тематике, которая представлена в этой квест-комнате. Чтобы люди, зайдя в квест, максимально поверили в то, что там находится. Вы там не увидите ничего схематического. Если у нас будет мумия, то это будет именно мумия, которая будет лежать в настоящем резном саркофаге, как это полагалось у египтян» - сообщил Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького».

Все квест-румы рассчитаны на детей от четырнадцати лет. Те, кто моложе, может проходить только в сопровождении работника квест-комнаты. Сейчас готовятся к открытию три локации, которые проходить нужно командой от двух до шести человек.

«Мы открываемся с тремя квест-комнатами. Этого достаточно на начальном этапе для того, что бы гости ощутили всю прелесть квест-комнат, насколько они атмосферные, качественные. И далее мы будем планомерно добавлять все новые и новые, до тех пор, пока все пространство не заработает в полную силу. Здесь предполагается 9 квест-комнат, начиная от стимпанка и заканчивая пиратской тематикой, космической, кинемотографической и так далее» - сообщил Андрей Кравченко.

В каждой зоне размещены камеры видеонаблюдения, которые не имеют слепой зоны. За всем происходящим будет следить оператор, он же будет реагировать на ситуации, которые могут возникнуть при прохождении квеста.

«Что касается безопасности наших гостей, то она всегда в приоритете и поэтому при создании мы учитывали все возможные ЧП, которые могли бы произойти и постарались их предусмотреть. Все, куда можно залезть и получить повреждения, травму какую-то - либо заблокировано, либо полностью вынесено за пределы квеста. Внутри квестов нет ничего с напряжением 220 вольт, которое смертельно для человека, все напряжение безопасное - это 12 вольт и меньше. Движущиеся части механизмов размещены таким образом, чтобы человек не смог туда проникнуть» - сообщил Андрей Кравченко.

Особое внимание уделили также и противопожарным мерам безопасности:

При строительстве квест-пространства использовались материалы, либо покрытые специальным огнеупорным составом, либо не горючие. В каждой квест-комнате установлены все необходимые пожарные датчики, сигнализационные устройства, датчики эвакуации. Система здесь создана таким образом, что в случае какого-то возгорания сразу же раскрываются все двери, включается автономная система питания, которая подсвечивает путь эвакуации для того, что бы максимально быстро люди могли покинуть помещения квестов.

Открыть квест-пространство планируют на ближайшие праздники. Кроме этого, организаторы приготовили разнообразные шоу-программы, в которых будут задействованы большинство площадок парка Горького.