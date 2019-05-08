08.05.2019 21:53

Игорь Терехов: Наша с вами задача - не допустить перекручивания истории, несмотря ни на что

Торжества, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня, 8 мая, в ДК Железнодорожников.



Фото: Василий Голосный

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил ветеранов с наступающими праздниками.



«Сегодня и завтра весь Харьков, все украинцы и вся страна празднуют великий праздник - День Победы. Он дался нам колоссальной ценой. Наверное, нет семьи, в которой кто-то не воевал, не был ранен или не погиб. Мой отец тоже воевал. В День Победы мы всегда ходили на Мемориал Славы, где собиралось огромнейшее количество людей, и всегда он и его фронтовые друзья вспоминали о том, как им удалось пережить те далекие, но ужасные и тяжелые времена. В наши дни все больше харьковчан приходят на Мемориал, чтобы показать, какой ценой досталась эта победа. А наша с вами задача - не допустить перекручивания истории, несмотря ни на что, и чтить память о воинах-освободителях», - отметил Игорь Терехов.



Для всех гостей праздника выступили творческие коллективы Новобаварского района.