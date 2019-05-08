Игорь Терехов: Наша с вами задача - не допустить перекручивания истории, несмотря ни на что

Торжества, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня, 8 мая, в ДК Железнодорожников.
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил ветеранов с наступающими праздниками.
«Сегодня и завтра весь Харьков, все украинцы и вся страна празднуют великий праздник - День Победы. Он дался нам колоссальной ценой. Наверное, нет семьи, в которой кто-то не воевал, не был ранен или не погиб. Мой отец тоже воевал. В День Победы мы всегда ходили на Мемориал Славы, где собиралось огромнейшее количество людей, и всегда он и его фронтовые друзья вспоминали о том, как им удалось пережить те далекие, но ужасные и тяжелые времена. В наши дни все больше харьковчан приходят на Мемориал, чтобы показать, какой ценой досталась эта победа. А наша с вами задача - не допустить перекручивания истории, несмотря ни на что, и чтить память о воинах-освободителях», - отметил Игорь Терехов.
Для всех гостей праздника выступили творческие коллективы Новобаварского района.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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