09.05.2019 13:45

Возложение цветов на Мемориале Славы по случаю Дня победы во Второй мировой войне (ФОТО)

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Лесопарке прошли траурные мероприятия и поминальный молебен.



Фото: Василий Голосный

9 мая на Мемориальном комплексе Славы прошло возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне.

Подробнее о возложение цветов на Мемориале Славы.