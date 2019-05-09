Возложение цветов на Мемориале Славы по случаю Дня победы во Второй мировой войне (ФОТО)

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Лесопарке прошли траурные мероприятия и поминальный молебен.
9 мая на Мемориальном комплексе Славы прошло возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне.
Подробнее о возложение цветов на Мемориале Славы.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
влажн.:
давл.:
ветер: