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09.05.2019  13:45   

Возложение цветов на Мемориале Славы по случаю Дня победы во Второй мировой войне (ФОТО)

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Лесопарке прошли траурные мероприятия и поминальный молебен.


Фото: Василий Голосный

9 мая на Мемориальном комплексе Славы прошло возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне.

Подробнее о возложение цветов на Мемориале Славы.

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Тэги:  день победы, мемориал, харьков, кернес, ткаченко, терехов
 
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