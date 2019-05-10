10.05.2019 22:40

Как праздновали День Победы в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова

По традиции, на 9 мая здесь звучат военные песни в исполнении духовых оркестров, дети танцуют и поют, проводятся конкурсы и мастер-классы, посвященные Дню Победы.



Фото: Василий Голосный

Здесь всегда многолюдно, люди собираются семьями, чтобы отпраздновать день Великой Победы. Так было и в этом году в парке имени Квитки-Основьяненко.



Для каждого, кто пришел на мероприятие, говорят жители Новобаварского района, этот праздник одновременно и радостный и со слезами на глазах - когда вспоминаются те, кто погиб в годы страшной войны. Войны, которая коснулась каждой семьи.



«Для каждой семьи в нашем городе, в нашей стране важен этот праздник. У меня воевал прадедушка, прабабушка воевала. У меня ещё осталась бабушка, которая помнит войну, она была ребёнком. Хочу искренне её поздравить её с этим праздником. Мы будем помнить, мы будем рассказывать детям. Спасибо за то, что мы есть!» - рассказывает Полина, жительница Новобаварского района.



«У меня два дедушки полностью прошли войну, один из них дошёл до Берлина. Для меня это один из самых больших праздников. Это память, и её не сотрёшь. Этот праздник должен жить. Ради поколений, которые будут, ради поколений, которые отдали свои жизни» - рассказывает Татьяна, жительница Новобаварського району



Праздновали День Победы и в Холодногорском районе, в частности, в сквере Добродецкого. Для всех присутствующих - ветеранов, детей войны и молодежи здесь прошел торжественный концерт.



Не обошлось на мероприятии и без полевой каши, фронтовых 100 грамм для ветеранов и традиционных песен их молодости.



Праздновали также День Победы в микрорайоне Залютнино. Здесь прошла выставка поделок школьников, концертная программа, состоялось награждение ветеранов и детей войны за развитие родного Харькова.



Не обошлось без наград и в школе 152 Холодногриського района. Здесь также были поздравления ветеранам и лучшим жителям микрорайона.



Самая большая площадка из двух этих районов был в парке на Баварии. Сюда пришли местные жители от мала до велика.



«Дорогим нашим ветеранам хотим пожелать крепкого здоровья. Вас у нас осталось очень мало. Мы чтим, мы вам благодарны за то, что вы сделали наш мир светлым. Спасибо вам большое! Спасибо деду за Победу! Мы, и наши дети, и наши внуки будут всегда этот праздник отмечать!» - рассказывают Ирина и Валерий, жители Новобаварского района.



Такое единство говорит о том, что люди помнят и чтят подвиг ветеранов, резюмирует депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.



Сколько бы лет не миновало с мая 1945-го, вы знаете, самый главный праздник был, есть и будет для нас - это 9 Мая! И мы, и наше новое поколение должны помнить самое главное - что это была Великая Победа справедливости над злом и насилием. И этот праздник навсегда останется в наших сердцах как символ героизма, мужества народа, освободившего родную землю. Я поздравляю всех наших ветеранов, желаю им всем долголетия, благополучия. А всем нам - мирного неба над головой! С праздником, дорогие харьковчане! » сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.