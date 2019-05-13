Главная Фото Общество В Харькове прошел парад дебютантов бала «Когда сбываются мечты»
13.05.2019  14:15   

В Харькове прошел парад дебютантов бала «Когда сбываются мечты»

В воскресенье, 12 мая, в парке Горького, в честь десятилетия Международного благотворительного бала «Когда сбываются мечты», состоялось праздничное шествие дебютантов всех лет.


Фото: Василий Голосный
Также в программе праздника были концертная программа, мастер-класс по вальсу, флешмоб, лотерея, конкурсы, благотворительная ярмарка.

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Тэги:  когда сбываются мечты, бал, харьков, парад дебютантов, парк горького
 
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