16.05.2019 23:55

День вышиванки в Харькове (ФОТО)

16 мая в Харькове отметили День вышиванки.



Фото: Василий Голосный

Мероприятия начались в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости.



Участники праздника сформировали колонну и прошли парадом по улице Сумской к Харьковскому театру оперы и балета. Там состоялся праздничный концерт с участием народных коллективов из разных городов Украины.



В 17:30 Парад вышиванок продолжился до площади Свободы.