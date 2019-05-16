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16.05.2019  23:55   

День вышиванки в Харькове (ФОТО)

16 мая в Харькове отметили День вышиванки.


Фото: Василий Голосный

Мероприятия начались в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости.

Участники праздника сформировали колонну и прошли парадом по улице Сумской к Харьковскому театру оперы и балета. Там состоялся праздничный концерт с участием народных коллективов из разных городов Украины.

В 17:30 Парад вышиванок продолжился до площади Свободы.

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Тэги:  день вышиванки, парад, харьков
 
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