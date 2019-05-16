День вышиванки в Харькове (ФОТО)

16 мая в Харькове отметили День вышиванки.
Мероприятия начались в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости.
Участники праздника сформировали колонну и прошли парадом по улице Сумской к Харьковскому театру оперы и балета. Там состоялся праздничный концерт с участием народных коллективов из разных городов Украины.
В 17:30 Парад вышиванок продолжился до площади Свободы.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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