17.05.2019 18:05

Геннадий Кернес: Здорово, что в результате наших усилий дети могут учиться, развиваться, заниматься спортом и музыкой

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 17 мая, принял участие в открытии четырех новых групп в детском саду №394 (пр. Московский, 250-б).



Фото: Василий Голосный

Теперь здесь смогут учиться еще 95 детей раннего и дошкольного возраста.

«Сейчас мы в Харькове восстанавливаем детские сады, которые когда-то были переданы другим структурам и органам. В разных районах города родители и дети с нетерпением ждут этого, и сегодня мы открываем долгожданные новые группы. Это наша общая победа, достижение, которое дает возможность в комфортных условиях воспитывать будущие поколения харьковчан. Мы должны создать для них максимальные условия развития, в этом наша задача», - отметил Геннадий Кернес.

В качестве подарка он передал детсаду мультимедийный комплекс. После этого почетные гости осмотрели новые помещения и музыкальный зал. Планируется, что в следующем году в детскому саду будут открыты еще две группы.

Далее городской голова посетил детский сад №73 (ул. Балканская, 17-а), где также состоялся праздник, посвященный открытию трех новых групп на 55 детей, музыкального зала и стадиона.

«Многие годы в этих микрорайонах не было детских садов, и родители не знали, что делать с детьми. Сейчас эта проблема понемногу решается, и мы все вместе участвуем в этом. И это здорово, что в результате наших усилий дети могут учиться, развиваться, заниматься спортом и музыкой», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Он также передал учебному заведению мультимедийный комплекс, осмотрел новые помещения и стадион. На спортплощадке дети смогут постигать азы футбола, баскетбола и волейбола.

Планируется, что в ближайшие два года в детском саду №73 откроются еще шесть групп.