В Харькове установлен рекорд Украины по массовому исполнению гопака (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 мая День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.

Грозы, шквалы, град: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 мая Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.