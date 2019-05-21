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21.05.2019  18:07   

В Харькове установлен рекорд Украины по массовому исполнению гопака (ФОТО)

Сегодня, 21 мая, в парке Горького 432 студента ХНПУ им.Г.С. Сковороды массово станцевали гопак.


Фото: Василий Голосный

Как сообщил представитель Книги рекордов Украины в городе Харьков Шахин Омаров, рекорд по самому массовому гопаку зафиксирован. Предыдущий рекорд был установлен при участии 250 танцоров.

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Тэги:  гопак, рекорд, харьков, парк горького
 
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