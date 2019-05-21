В Харькове установлен рекорд Украины по массовому исполнению гопака (ФОТО)

Сегодня, 21 мая, в парке Горького 432 студента ХНПУ им.Г.С. Сковороды массово станцевали гопак.
Как сообщил представитель Книги рекордов Украины в городе Харьков Шахин Омаров, рекорд по самому массовому гопаку зафиксирован. Предыдущий рекорд был установлен при участии 250 танцоров.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: