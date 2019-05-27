Выставка ретротехники на площади Свободы в Харькове

26 мая на площади Свободы состоялась традиционная выставка автомобильной ретротехники, посвященная Всемирному Дню музеев.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: