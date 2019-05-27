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27.05.2019  15:08   

Выставка ретротехники на площади Свободы в Харькове

26 мая на площади Свободы состоялась традиционная выставка автомобильной ретротехники, посвященная Всемирному Дню музеев.


Фото: Василий Голосный
В выставке приняли участие как харьковские клубы любителей технической старины, так и гости из других городов.
 
Во время выставки проходили тест-драйвы, а малыши имели возможность поучаствовать в гонках на педальных ретро-автомобилях.
 
Создавал настроение духовой оркестр в стиле «ретро». 

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Тэги:  ретротехника, выставка, харьков, самоходъ, площадь свободы
 
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