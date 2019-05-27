27.05.2019 15:08

Выставка ретротехники на площади Свободы в Харькове

26 мая на площади Свободы состоялась традиционная выставка автомобильной ретротехники, посвященная Всемирному Дню музеев.



Фото: Василий Голосный

В выставке приняли участие как харьковские клубы любителей технической старины, так и гости из других городов.

Во время выставки проходили тест-драйвы, а малыши имели возможность поучаствовать в гонках на педальных ретро-автомобилях.

Создавал настроение духовой оркестр в стиле «ретро».