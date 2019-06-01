01.06.2019 14:45

В Харькове установлен рекорд Украины по одновременной игре в шахматы (ФОТО)

В Международный день защиты детей в харьковском парке Горького установили рекорд по наибольшему количеству детей, которые одновременно играют в шахматы.



Фото: Василий Голосный

В турнире приняли участие 556 игроков в возрасте от 5 до 16 лет.