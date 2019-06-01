В Харькове установлен рекорд Украины по одновременной игре в шахматы (ФОТО)

В Международный день защиты детей в харьковском парке Горького установили рекорд по наибольшему количеству детей, которые одновременно играют в шахматы.
В турнире приняли участие 556 игроков в возрасте от 5 до 16 лет.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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