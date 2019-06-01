Главная Фото Общество В Харькове установлен рекорд Украины по одновременной игре в шахматы (ФОТО)
01.06.2019  14:45   

В Харькове установлен рекорд Украины по одновременной игре в шахматы (ФОТО)

В Международный день защиты детей в харьковском парке Горького установили рекорд по наибольшему количеству детей, которые одновременно играют в шахматы.


Фото: Василий Голосный

В турнире приняли участие 556 игроков в возрасте от 5 до 16 лет.

Фотогалерея

Тэги:  шахматный рекорд, день защиты детей, харьков, кернес, парк горького
 
Версия для печати
 

Видео

Игорь Терехов: В Харькове взяли курс для привлечения инвесторов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 