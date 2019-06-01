01.06.2019 16:35
Акция «Мы - дети, Мы - Вселенная!» на площади Свободы в Харькове
На площади Свободы в Харькове состоялся флешмоб и масштабный концерт ко Дню защиты детей.
Фото: Василий Голосный
В музыкально-хореографическом представлении на площади приняли участие более 3 тысяч детей из Харькова и других городов Украины: Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья.
На концерте выступили сводный хор и сводный оркестр учеников детских музыкальных школ Харькова, состоящие из 700 детей, которые исполнили известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».
В рамках концерта состоялся массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.
Во время проведения акции Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Международным днем защиты детей.