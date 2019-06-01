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01.06.2019  16:35   

Акция «Мы - дети, Мы - Вселенная!» на площади Свободы в Харькове

На площади Свободы в Харькове состоялся флешмоб и масштабный концерт ко Дню защиты детей.


Фото: Василий Голосный
В музыкально-хореографическом представлении на площади приняли участие более 3 тысяч детей из Харькова и других городов Украины: Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья.
 
На концерте выступили сводный хор и сводный оркестр учеников детских музыкальных школ Харькова, состоящие из 700 детей, которые исполнили известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».
 
В рамках концерта состоялся массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.
 
Во время проведения акции Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Международным днем защиты детей.

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Тэги:  акция, день защиты детей, харьков, площадь свободы, кернес
 
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