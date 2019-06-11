11.06.2019 16:40

Геннадий Кернес наградил медработников Харькова (ФОТО)

Награждение лучших медицинских работников Харькова по случаю их профессионального праздника – Дня медицинского работника Украины, состоялось сегодня, 11 июня, во Дворце спорта.



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, а также сотрудники медучреждений Харькова: руководители и их заместители, врачи разных специальностей, медсестры.

Геннадий Кернес поздравил всех присутствующих с наступающим профессиональным праздником.

«Примите мои искренние поздравления с Днем медработника, который будет отмечаться в воскресенье. Поверьте, мы искренне защищаем ваши интересы и думаем о системе здравоохранения и медицинских учреждениях города. Городская власть понимает, что такое медицинская реформа, что на сегодняшний день у вас нет достойной заработной платы и достойных условий работы, но мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы вы почувствовали заботу о себе со стороны местной власти. Я хочу пожелать вам в канун профессионального праздника, прежде всего, здоровья, улыбок, желания жить, работать и помогать людям. Чтобы в ваших семьях всегда был достаток и благополучие. Чтоб государство и люди по праву ценили вашу работу и тот результат, который она приносит. Спасибо вам за ваш труд!» - сказал Геннадий Кернес.

За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие сферы здравоохранения лучшим работникам медицинских учреждений Геннадий Кернес вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета, исполнительного комитета и Благодарности городского головы. Также медикам вручили награды Харьковского областного совета.

Подарком для медработников стал концерт украинского исполнителя Олега Винника.

Справка. День медицинского работника установлен Указом Президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.