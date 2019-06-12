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12.06.2019  21:06   

Городская молочная фабрика-кухня планирует начать выпуск новых продуктов (ФОТО)

КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» до конца 2019 года расширит ассортимент своей продукции.


Фото: Василий Голосный

Об этом сообщили сегодня, 12 июня, во время выездного заседания постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета.

Так, с сентября предприятие планирует начать выпуск воды для детей «Дочки-Сыночки», напитки из сыворотки, а именно: «Сыворотку молочную», «Сыворотку со вкусом ванили», «Сыворотку со вкусом малины и черники», а также «Изделия творожные» для детей от 12 месяцев до двух лет.  Таким образом, ассортимент фабрики-кухни будет насчитывать 33 наименования продукции.

Во время посещения предприятия депутаты ознакомились с деятельностью фабрики-кухни.

«На двух производственных площадках работают 224 человека, нашу продукцию ежедневно получают тысячи детей в Харькове и области. Для этого мы используем 12 изотермических автомобилей», - рассказала заместитель директора по качеству безопасности, начальник производственной лаборатории Людмила Лобойко.

Учитывая важность деятельности фабрики-кухни, Харьковский горсовет в 2019 году выделил предприятию 10,6 млн грн. За счет этих средств планируется приобретение автомобилей-шасси и автомобильно-молочной цистерны для перевозки молока, оборудования для охлаждения продукции детского питания и пр.

«Депутаты в очередной раз убедились, что предприятие держит высокую планку уникальности. Оно является образцовым и выпускает безопасную и качественную продукцию для детей грудного и раннего возраста. Мы видим, насколько тщателен здесь подход к производству качественного продукта.  Депутатский корпус и далее намерен поддерживать предприятие. Кстати, в этом году фабрика-кухня будет отмечать свой 20-летний юбилей», - сообщил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

Отметим, что каждая структурная единица фабрики-кухни располагает собственной лабораторией, которая ежедневно контролирует качество и безопасность продуктов питания.

«До 1999 года на предыдущих молочных кухнях изготавливалось четыре-шесть наименований готовой продукции. А сегодня у нас - 29 наименований.  Начиная с ноября 1999 года, фабрика-кухня все время находится в стадии модернизации материально-технической базы, поскольку самый важный вопрос для нас - это безопасность питания. Вся наша продукция натуральна и не имеет аналогов», - добавил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  питание, детская кухня, харьков, новак, сороколат
 
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