Городская молочная фабрика-кухня планирует начать выпуск новых продуктов (ФОТО)

КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» до конца 2019 года расширит ассортимент своей продукции.
Об этом сообщили сегодня, 12 июня, во время выездного заседания постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета.
Так, с сентября предприятие планирует начать выпуск воды для детей «Дочки-Сыночки», напитки из сыворотки, а именно: «Сыворотку молочную», «Сыворотку со вкусом ванили», «Сыворотку со вкусом малины и черники», а также «Изделия творожные» для детей от 12 месяцев до двух лет. Таким образом, ассортимент фабрики-кухни будет насчитывать 33 наименования продукции.
Во время посещения предприятия депутаты ознакомились с деятельностью фабрики-кухни.
«На двух производственных площадках работают 224 человека, нашу продукцию ежедневно получают тысячи детей в Харькове и области. Для этого мы используем 12 изотермических автомобилей», - рассказала заместитель директора по качеству безопасности, начальник производственной лаборатории Людмила Лобойко.
Учитывая важность деятельности фабрики-кухни, Харьковский горсовет в 2019 году выделил предприятию 10,6 млн грн. За счет этих средств планируется приобретение автомобилей-шасси и автомобильно-молочной цистерны для перевозки молока, оборудования для охлаждения продукции детского питания и пр.
«Депутаты в очередной раз убедились, что предприятие держит высокую планку уникальности. Оно является образцовым и выпускает безопасную и качественную продукцию для детей грудного и раннего возраста. Мы видим, насколько тщателен здесь подход к производству качественного продукта. Депутатский корпус и далее намерен поддерживать предприятие. Кстати, в этом году фабрика-кухня будет отмечать свой 20-летний юбилей», - сообщил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.
Отметим, что каждая структурная единица фабрики-кухни располагает собственной лабораторией, которая ежедневно контролирует качество и безопасность продуктов питания.
«До 1999 года на предыдущих молочных кухнях изготавливалось четыре-шесть наименований готовой продукции. А сегодня у нас - 29 наименований. Начиная с ноября 1999 года, фабрика-кухня все время находится в стадии модернизации материально-технической базы, поскольку самый важный вопрос для нас - это безопасность питания. Вся наша продукция натуральна и не имеет аналогов», - добавил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
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