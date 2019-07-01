01.07.2019 14:12

День молодежи в парке Горького (ФОТО)

Конкурсы, парад подружек невест, аниматоры, бои на мечах и многое другое - программа развлечений в День молодежи в Харьковском ЦПКО имени Горького была обширной и рассчитана на все возраста.



Фото: Василий Голосный

Гости парка смогли посмотреть парад подружек невест, послушать живую музыку, потанцевать на дискотеке, поучаствовать в боях на мечах.