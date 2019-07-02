Геннадий Кернес провел встречу с жителями Шишковки (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Александр Грановский сегодня, 2 июля, провели встречу с жителями Шишковки в Киевском районе, на ул. Саперной, 20.
Харьковчане выразили просьбы помочь в решении вопросов, которые касались ремонта дорог, подъездов, кровли, инженерных коммуникаций. Также поднимались вопросы по льготной установке счетчиков холодного и горячего водоснабжения, улучшения транспортного сообщения в микрорайоне, обрезки деревьев и пр.
Городской голова также поручил профильным департаментам оказать материальную помощь и содействие местным жителям в льготном лечении катаракты, протезировании зубов, предоставить консультации по улучшению жилищных условий.
«Сейчас мы по всему городу ремонтируем дома, дворы, дороги. И все проблемы, которые были озвучены сегодня, уже взяты в работу и будут выполняться до тех пор, пока не решатся - сразу или постепенно. Работы очень много, поскольку в Харькове сейчас, с учетом переселенцев, проживает почти два миллиона человек. И мы, наряду с оказанием помощи, в которой многие нуждаются, все же стараемся развивать город: покупаем новые троллейбусы, занимаемся благоустройством и будем строить метро в сторону аэропорта. Все это вместе требует больших усилий и ресурсов», - отметил Геннадий Кернес.
Также по итогам встречи было принято решение открыть в микрорайоне приемную народного депутата Александра Грановского.
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
влажн.:
давл.:
ветер: