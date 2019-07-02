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02.07.2019  23:01   

Геннадий Кернес провел встречу с жителями Шишковки (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Александр Грановский сегодня, 2 июля, провели встречу с жителями Шишковки в Киевском районе, на ул. Саперной, 20.


Фото: Василий Голосный

Харьковчане выразили просьбы помочь в решении вопросов, которые касались ремонта дорог, подъездов, кровли, инженерных коммуникаций. Также поднимались  вопросы по льготной установке счетчиков холодного и горячего водоснабжения, улучшения транспортного сообщения в микрорайоне, обрезки  деревьев и пр.

Городской голова также поручил профильным департаментам оказать материальную помощь и содействие местным жителям в льготном лечении катаракты, протезировании зубов, предоставить консультации по улучшению жилищных условий.

«Сейчас мы по всему городу ремонтируем дома, дворы, дороги. И все проблемы, которые были озвучены сегодня, уже взяты в работу и будут выполняться до тех пор, пока не решатся - сразу или постепенно. Работы очень много, поскольку в Харькове сейчас, с учетом переселенцев, проживает почти два миллиона человек. И мы, наряду с оказанием помощи, в которой многие нуждаются, все же стараемся развивать город: покупаем новые троллейбусы, занимаемся благоустройством и будем строить метро в сторону аэропорта. Все это вместе требует больших усилий и ресурсов», - отметил Геннадий Кернес.

Также по итогам встречи было принято решение открыть в микрорайоне приемную народного депутата Александра Грановского.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  встреча, кернес, харьков, шишковка
 
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