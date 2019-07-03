03.07.2019 22:42

В Харькове присоединились к акции «Всеукраинский день без полиэтилена» (ФОТО)

Группа молодых людей собралась перед Харьковской областной администрацией, чтобы поддержать всеукраинскую экологическую акцию против полиэтилена.



Фото: Василий Голосный

Активисты напомнили, что в мире ежегодно используют до пяти триллионов пакетов, часть из которых затем попадает в океан и приводит к гибели морских животных. Остальные разлагаются столетиями и наносят вред окружающей среде.



В связи с этим, организаторы пикета призывают горожан на сутки отказаться от использования любых полиэтиленовых материалов.