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03.07.2019  22:42   

В Харькове присоединились к акции «Всеукраинский день без полиэтилена» (ФОТО)

Группа молодых людей собралась перед Харьковской областной администрацией, чтобы поддержать всеукраинскую экологическую акцию против полиэтилена.


Фото: Василий Голосный

Активисты напомнили, что в мире ежегодно используют до пяти триллионов пакетов, часть из которых затем попадает в океан и приводит к гибели морских животных. Остальные разлагаются столетиями и наносят вред окружающей среде.

В связи с этим, организаторы пикета призывают горожан на сутки отказаться от использования любых полиэтиленовых материалов.

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Тэги:  акция, день без полиэтилена, харьков, обладминистрация
 
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