В Харькове присоединились к акции «Всеукраинский день без полиэтилена» (ФОТО)

Группа молодых людей собралась перед Харьковской областной администрацией, чтобы поддержать всеукраинскую экологическую акцию против полиэтилена.
Активисты напомнили, что в мире ежегодно используют до пяти триллионов пакетов, часть из которых затем попадает в океан и приводит к гибели морских животных. Остальные разлагаются столетиями и наносят вред окружающей среде.
В связи с этим, организаторы пикета призывают горожан на сутки отказаться от использования любых полиэтиленовых материалов.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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