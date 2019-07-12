12.07.2019 19:40

Геннадий Кернес встретился с жителями Пятихаток (ФОТО)

Жители района Пятихаток собрались на бульваре Мира, чтобы встретиться с городским головой Геннадием Кернесом. Подобные визиты мэра к местным жителям уже стали доброй традицией.



Фото: Василий Голосный

Люди говорят, что важно не только то, что можно непосредственно рассказать о беспокоящих вопросах Геннадию Кернесу, но и то, что такие обращения быстро выполняются.

О результативности таких встреч рассказывает и Лариса Николаевна, харьковчанка. Говорит, им в районе очень не хватало газетного киоска, поэтому на предыдущей встрече попросила, чтобы его установили:

Мы обратились к Геннадию Адольфовичу и в течении 3х дней приехала сюда бригада с Департамента, была Нелли Васильевна Казанжиева. Эта встреча была в пятницу и во вторник у нас уже стоял киоск, работал.

Из-за такой оперативности и неравнодушия к проблемам, на бульваре Мира собралось много людей. Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел встречу вместе с народным депутатом Украины Александром Грановским, так как уверен, что он уделяет большое внимание горожанам. В отличие от других местных народных избранников.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

У вас много разных вопросов. Мы работаем с вами для Харькова, для людей. И Александр Михайлович работает для людей, и Кернес работает для людей. Одно только могу сказать: народного депутата Кирша я ни разу не видел, ни разу не слышал, ни разу он ко мне не пришел, не позвонил по хлопотам, которые интересует здесь жителей Пятихаток.

А проблемы решать нужно, говорит мэр Геннадий Кернес. И чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому на встречах присутствуют и работники департаментов. Люди, не стесняясь, поднимают любые темы, ведь только так, отметил мэр, можно достичь общей цели - и в дальнейшем развивать Харьков.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Я думаю, вы знаете, что мы восстановили истину. В этом году Харькову 365 лет будет, а победе в войне будет 75 лет. Мы восстановили историческую справедливость, переименовали и вернули проспект Жукова, восстановили памятник Жукова.

Елена Резниченко, харьковчанка:

Геннадий Адольфович очень много делает, очень много вкладывается, ему не безразличен район Пятихатки. Как и весь Харьков. Все вопросы, по которым обращаются к Геннадию Адольфовичу, решаются. Все, и в довольно сжатые сроки. Мы за такие встречи любим и ждем его. И Александр Михайлович тоже внушает доверие, поскольку уже люди обращались и уже получили результат и ответ.

Вот и сейчас люди просили отремонтировать внутриквартальные дороги, входные группы, убрать киоски,- в основном темы касались жилищно-коммунальной сферы. Все вопросы мэр Геннадий Кернес взял под личный контроль.

Татьяна, харьковчанка:

Геннадий Адольфович Кернес - молодец. Один единственный, который считается с народом и который все делает для народа. Уважать мнение народа тоже нужно, потому что народ тоже хочет что-то добавить. Тому одно нужно, тому другое. Он выслушивает, принимает это и потихоньку старается делать все для этого.