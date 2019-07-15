Главная Фото Общество Экватор лета в парке Горького (ФОТО)
15.07.2019  10:10   

Экватор лета в парке Горького (ФОТО)

14 июля в парке Горького состоялся Экватор лета - самый освежающий праздник жаркого лета.


Фото: Василий Голосный

Девиз праздника - Никто не уйдет сухим! Весь день в парке проводили водные конкурсы, розыгрыши, состоялась масштабная водная битва, пенная вечеринка.

По Главной аллее и перед сценой на Средневековой площади ездила поливальная машина, которая обливала всех желающих.

Проходили состязания по аква-дартсу, гонкам корабликов, дуэли на водных насосах, развлекательные программы с водными конкурсами.

В 15.00 стартовала пенная вечеринка. На участников праздника обрушилась почти тонна пены. После танцевального сета на сцену вышли участники boys band «Усы» и молодежные к-рор команды.

Также, в 17-00, состоялась традиционная водная битва. Участники праздника разделились на две команды и обливали друг друга при помощи ведер, водометов, бутылок.

Фотогалерея

Тэги:  парк горького, экватор лета, харьков, праздник, лето
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Центральный парк культуры и отдыха Никто не уйдет сухим: в парке Горького пройдет самый мокрый праздник лета 07.07 Культура и Туризм Праздник Ивана Купала в парке Горького (ФОТО)   05.07 Центральный парк культуры и отдыха В Озере парка Горького запустят венки на Ивана Купала: программа праздника
 
 

Видео

ЦИК отстранила кандидатуру Александра Куницкого от предвыборной гонки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 