15.07.2019 10:10

Экватор лета в парке Горького (ФОТО)

14 июля в парке Горького состоялся Экватор лета - самый освежающий праздник жаркого лета.



Фото: Василий Голосный

Девиз праздника - Никто не уйдет сухим! Весь день в парке проводили водные конкурсы, розыгрыши, состоялась масштабная водная битва, пенная вечеринка.

По Главной аллее и перед сценой на Средневековой площади ездила поливальная машина, которая обливала всех желающих.

Проходили состязания по аква-дартсу, гонкам корабликов, дуэли на водных насосах, развлекательные программы с водными конкурсами.

В 15.00 стартовала пенная вечеринка. На участников праздника обрушилась почти тонна пены. После танцевального сета на сцену вышли участники boys band «Усы» и молодежные к-рор команды.

Также, в 17-00, состоялась традиционная водная битва. Участники праздника разделились на две команды и обливали друг друга при помощи ведер, водометов, бутылок.