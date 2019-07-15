Экватор лета в парке Горького (ФОТО)

14 июля в парке Горького состоялся Экватор лета - самый освежающий праздник жаркого лета.
Девиз праздника - Никто не уйдет сухим! Весь день в парке проводили водные конкурсы, розыгрыши, состоялась масштабная водная битва, пенная вечеринка.
По Главной аллее и перед сценой на Средневековой площади ездила поливальная машина, которая обливала всех желающих.
Проходили состязания по аква-дартсу, гонкам корабликов, дуэли на водных насосах, развлекательные программы с водными конкурсами.
В 15.00 стартовала пенная вечеринка. На участников праздника обрушилась почти тонна пены. После танцевального сета на сцену вышли участники boys band «Усы» и молодежные к-рор команды.
Также, в 17-00, состоялась традиционная водная битва. Участники праздника разделились на две команды и обливали друг друга при помощи ведер, водометов, бутылок.
Успех ждет тех, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Тепло и местами мокро – синоптики озвучили погоду, которая ждет нас в ближайшие дни.
В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.
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