17.07.2019 09:35

Геннадий Кернес ознакомился с ходом реконструкции Саржиного яра (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 16 июля посетил Саржин яр и осмотрел работы по его реконструкции.



Фото: Василий Голосный

Саржин яр соединили с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького. Дойти туда теперь можно со стороны ул. Динамовской - перейти дорогу от парка и выйти на асфальтные дорожки, которые проложили под канатной дорогой. Этот маршрут будет освещаться и вести к новой спортивной зоне с резиновым покрытием, тренажерами и турниками, расположенной недалеко от купели. Рядом установлены теннисные столы.

Также в Саржином яру ведется строительство большой детской интерактивной площадки: там будут искусственный ручей, батуты, различные активности, где дети смогут проводить физические опыты, археологические раскопки, чтобы найти в песке «скелеты» динозавра. Рядом построят Дом матери и ребенка, где мамы смогут переодеть, покормить и покупать детей. Кроме того, в районе центрального пруда построят классическую игровую деревянную площадку.

Также в яру восстановили навес над источником, отремонтировали бюветы, купели, установили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники. Построят три туалета - в районе проспекта, в центре зоны отдыха и в районе канатной дороги. Построили две площадки для выгула собак – большую и поменьше для животных разного размера. Возможно, их количество увеличат. Кроме того, на участке яра, ближе к пр. Науки, обустроили озера. Таким образом, после реконструкции в экопарке будет несколько источников воды - родник, ручей и озера. Еще несколько водных локаций планируют открыть в следующем году в районе подвесной дороги.

Одним из новшеств станут две велоэстакады протяженностью около 260 м, которые соединят две части существующих велодорожек. Таким образом, велосипедисты смогут проезжать над яром и не пересекаться с пешеходами. В последующем предусмотрен выход на велодорожку, которая строится в Лесопарке, и на конечную станцию подвесной дороги на ул. Отакара Яроша.

Геннадий Кернес осмотрел все объекты и сообщил, что завершить работы планируется ко Дню города.

«Я доволен ходом работ, которые ведутся в Саржином яру. В целом все будет закончено к 23 августа. Здесь будет более 340 фонарей, много скамеек, несколько уровней пешеходных дорожек. Сделаны озера, в которых будут плавать рыбы. Везде навели порядок, чтобы люди полноценно отдыхали на природе и были довольны. Для велосипедистов делаем новую дорогу европейского уровня в Лесопарке. Когда все работы будут закончены, общая протяженность велодорожек составит более 35 км. После нужно будет это беречь и пользоваться с умом», - сказал городской голова.

Также он пообщался с харьковчанами, которые обратились к нему с вопросами в жилищно-коммунальной сфере, и рассказал о планах на будущее.

«Спасибо горожанам за терпение, с которым они ждут окончания работ. Потихоньку мы возродим все объекты отдыха. Не только здесь, но и в других местах, на окраинах. Мы знаем районы, где будем это делать. В саду Шевченко открывается новая зона с озерами. Реконструкция центрального сада плавно переходит в реконструкцию зоопарка. Через несколько лет откроем комплекс европейского уровня, который станет визитной карточкой города. Также скоро откроется после реконструкции сквер «Стрелка». Все делается для того, чтобы харьковчане могли отдыхать и любоваться городом», - отметил Геннадий Кернес.

Вместе с мэром в парке побывал народный депутат Украины Валерий Писаренко.