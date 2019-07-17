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17.07.2019  20:45   

Геннадий Кернес принял участие в открытии Урбан-парка (ФОТО)

Своими впечатлениями мэр города поделился на странице в Фейсбук.


Фото: Василий Голосный
«Открыли Урбан-парк для всех этих прекрасных безумцев со скейтами, роликами и крыльями. Брейк, воркаут, стритбол - это шумная, рисковая и крутейшая часть ландшафта нашего города, его бурная кровь. Мы не раз встречались с ребятами и обсуждали, как безопасно и современно все сделать. Расчистили под них заброшенную часть Молодежного парка, теперь он именно такой! Рад, что успели открыться в разгар лета, хотя, уверен, что и зимой тут будет настоящий «движ»!» - написал мэр города на своей странице в Фейсбук.
 

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Тэги:  кернес, урбан-парк, харьков, открытие, молодежный парк
 
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