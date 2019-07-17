Геннадий Кернес принял участие в открытии Урбан-парка (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 июля В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 июля Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.