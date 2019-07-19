19.07.2019 20:10

Геннадий Кернес встретился с жителями Северной Салтовки (ФОТО)

Сегодня, 19 июля, мэр Харькова Геннадий Кернес провел встречу с жителями Северной Салтовки.



Фото: Василий Голосный

Людмила Викторовна живет на Северной Салтовке уже более 30 лет. Говорит, район хороший, но густонаселенный, поэтому не всегда хватает существующего общественного транспорта. Пенсионерка вместе с другими местными жителями считает, что им крайне необходим маршрут троллейбусов к метро.

Именно с такой инициативой Людмила Викторовна обратилась к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу во время его встречи с людьми:

«Я получила утвердительный ответ, что к концу года Геннадий Адольфович нам все сделает, сделает подстанцию. Я удовлетворена этим ответом, спасибо».

Именно потому, что Геннадий Кернес всегда выслушивает просьбы людей и способствует их решению, люди приходят на приемы и встречи с городским головой. На этот раз мэр общался с жителями во дворе дома по улице Гвардейцев - Широнинцев, 123, на Северной Салтовке.

И из-за того, что некоторые вопросы невозможно решить только на местном уровне, Геннадий Кернес приехал на встречу с людьми вместе с народным депутатом Украины Александром Грановским.

Каждый смог выразить свои просьбы и пожелания. А это, считает мэр города, поможет лучше скоординировать работу на этот и на следующий год, ведь проблемы, услышаны из первых уст, от харьковчан. Поэтому результативность таких встреч, говорят, им нравится.

«Я считаю, они должны почаще быть, потому что каждый раз возникают какие-то вопросы и без помощи мэра они не решаются. Всегда, когда обращаешься к нашему мэру, всегда вопросы решаются. У него чудесная команда. Вы видите, какое у нас озеленение, какие площадки. Я считаю, что у нас Харьков самый лучший город в Украине» - говорит Нина Николаевна, харьковчанка.

На встрече поднимались и вопросы ремонта кровель, подъездов, входных групп. Люди, не стесняясь, рассказывали о своих проблемах.

«Мы работаем в тесном контакте с городскими властями, с Нелли Васильевной, с Кернесом. Писали письмо на имя Кернеса с просьбой сделать ремонт подъезда, нам сделали крышу, перекрыли, сделали ремонт подъезда, ящики поменяли, лифты поменяли» - говорит Екатерина Ивановна, харьковчанка.

«Кернес делает то, что говорит. Поэтому мы ему очень благодарны. У меня вот приезжали гости из Голландии и сказали, что у нас очень хорошо и красиво, очень чисто. Особенно в метро. Говорят, у них метро в Голландии и то грязное, а у вас такое чистое, что даже не верится, что у вас чистота такая» - рассказывает Тамара Петровна, харьковчанка.

И сегодня все просьбы людей были услышаны и будут решены. Мэр Геннадий Кернес дал поручение работникам департаментов взять все в работу, чтобы харьковчане увидели оперативный результат.