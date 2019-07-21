21.07.2019 10:28

В Харькове открыли Школу моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства (ФОТО)

Презентация Школы моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства состоялась в субботу, 20 июля, на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко.



Фото: Василий Голосный

«Это первая в Украине школа, которая будет готовить профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях. В течение трех месяцев участники проекта будут осваивать навыки дефиле, фотопозирования, визажа, стилистики. Также они узнают основы диетологии, ораторского искусства, актерского мастерства и самопрезентации, познакомятся с историей моды и стиля», - сообщила вице-президент общественной организации «Креавита» Елена Шингарева.



В школе будут преподавать имидж-дизайнер Елена Шушляпина, преподаватель по дефиле и фотопозированию Анна Нещерет, визажист Долорес Кобзева, дизайнер женской одежды Александр Бевзюк, преподаватель сценического движения и пластики Армен Калоян, продюсер и режиссер театра «Арабески» Светлана Олешко, стилист Елена Зуб.



Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» стал одним из десяти победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов.